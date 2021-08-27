В центре Киева ограничат движение 28 августа

В центре Киева ограничат движение 28 августа
Фото: иллюстрационное

Завтра, 28 августа в центре Киева ограничат движение транспорта. Причиной тому является проведение забега, посвященного в память о погибших воинах, сообщает РБК-Украина.

"По маршруту забега будет ограничено движение транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА №1825", - говорится в сообщении пресс-цента КГГА.

Как отмечают в КГГА, забег состоится с 09:45 до 14:00.

Забег будет происходить в последовательности по такому маршруту:

  • ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни);
  • ул. Большая Васильковская;
  • ул. Павла Скоропадского;
  • ул. Бассейная;
  • ул. Эспланадная;
  • территория НСК "Олимпийский";
  • ул. Саксаганского:
  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Бассейная;
  • ул. Павла Скоропадского;
  • ул. Большая Васильковская;
  • ул. Крещатик.

В КГГА добавляют, что нынешний забег будет проходить не только в столице, но и в других городах Украины.

Автор: Мария Кучерявец

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