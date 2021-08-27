В центре Киева ограничат движение 28 августа

Завтра, 28 августа в центре Киева ограничат движение транспорта. Причиной тому является проведение забега, посвященного в память о погибших воинах, сообщает РБК-Украина.

"По маршруту забега будет ограничено движение транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА №1825" , - говорится в сообщении пресс-цента КГГА.

Как отмечают в КГГА, забег состоится с 09:45 до 14:00.

Забег будет происходить в последовательности по такому маршруту:

ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни);

ул. Большая Васильковская;

ул. Павла Скоропадского;

ул. Бассейная;

ул. Эспланадная;

территория НСК "Олимпийский";

ул. Саксаганского:

ул. Шота Руставели;

ул. Бассейная;

ул. Павла Скоропадского;

ул. Большая Васильковская;

ул. Крещатик.

В КГГА добавляют, что нынешний забег будет проходить не только в столице, но и в других городах Украины.

Автор: Мария Кучерявец