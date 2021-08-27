В центре Киева ограничат движение 28 августа
Завтра, 28 августа в центре Киева ограничат движение транспорта. Причиной тому является проведение забега, посвященного в память о погибших воинах, сообщает РБК-Украина.
"По маршруту забега будет ограничено движение транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА №1825", - говорится в сообщении пресс-цента КГГА.
Как отмечают в КГГА, забег состоится с 09:45 до 14:00.
Забег будет происходить в последовательности по такому маршруту:
- ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни);
- ул. Большая Васильковская;
- ул. Павла Скоропадского;
- ул. Бассейная;
- ул. Эспланадная;
- территория НСК "Олимпийский";
- ул. Саксаганского:
- ул. Шота Руставели;
- ул. Бассейная;
- ул. Павла Скоропадского;
- ул. Большая Васильковская;
- ул. Крещатик.
В КГГА добавляют, что нынешний забег будет проходить не только в столице, но и в других городах Украины.
Автор: Мария Кучерявец