Поклонскую отправят послом в Африку

Бывший прокурор аннексированного Крыма, а ныне зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, сообщает Думская.

В ближайшее время международный комитет может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы для этого уже готовы.

Отмечается, что администрация президента РФ и партия «Единая Россия» не хотели видеть Поклонскую в Госдуме VIII созыва из-за « ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений ».

Напомним, что до аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.