Курс валют: итоги пятницы

Курс валют: итоги пятницы

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ преодолели уровень 26,90 гривен. Национальный банк был вынужден вмешаться, чтобы остановить дальнейшее ослабление гривны.

Продолжающиеся выплаты компенсации налога на добавленную стоимость экспортерам значительно сократили количество продавцов на рынке; те же, что остались, дешево отдавать валюту не хотели. Импортеры, стремящиеся купить резко подорожавший доллар, взвинтили котировки до 26,937 гривен на покупке и 26,95 гривен на продаже. Возникла угроза, что доллар вырастет выше 27 гривен. В этой ситуации Национальный банк принял решение вмешаться. Впервые за последние два месяца регулятор вышел с продажей по цене 26,94 гривен. Нацбанк простоял с продажей до конца торговой сессии и не позволил котировкам подняться еще выше.

Закрыли торги пятницы на 7 копеек на покупке и на 7,5 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,82/26,87 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись очень рано и так же узко, как и вчера: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка на 0,5 млн по цене 26,90 гривен прошла в 09:19. С самого начала стало понятно, что рост сегодня продолжится: желающих купить было гораздо больше продавцов. Уже к 10 утра котировки преодолели уровень 26,90 гривен. В этот момент и появился Нацбанк: понимая, к чему приведет его дальнейшее бездействие, регулятор выставил на продажу 5 млн долларов по цене 26,94 гривен. Такое решение НБУ стало неожиданностью и для экспортеров, и для спекулянтов, которые тут же бросились фиксировать прибыль, опасаясь разворота. Котировки прекратили расти. Вся последующая торговля прошла в диапазоне 26,92-26,939 гривен. Национальный банк так и не продал ничего, но с поставленной задачей справился.

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 5,35 млн по сравнению с четвергом и составил 199,55 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

  • Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9276 гривен.
  • Официальный курс доллара на 28 августа установлен на отметке 26,929 гривен за доллар, рост на 15,46 копеек.
  • Официальный курс евро на 28 августа установлен на отметке 31,6645 гривен за евро, рост на 14,24 копеек.
  • Наличный доллар в обменниках Киева днем продавали по 27,02-27,05 гривен. К вечеру ценник опустили до 26,99-27,02 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1792. Сегодня евро вырос к доллару до отметки 1,1800 после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, хотя в дальнейшем он не будет спешить с повышением процентных ставок. Наличный евро сегодня опять вырос вслед за долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,55-31,60 гривен, к обеду – уже по 31,65-31,67 гривен, а вечером ценник подняли до 31,70 гривен.

Российский рубль воспользовался очередной слабостью американского доллара и вырос с 74,30 до 73,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,58-73,63 рубля за доллар. Наличный рубль в течение дня продавали по 3,62-3,64 гривны за рублей.

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