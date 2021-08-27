Курс валют: итоги пятницы

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ преодолели уровень 26,90 гривен. Национальный банк был вынужден вмешаться, чтобы остановить дальнейшее ослабление гривны.

Продолжающиеся выплаты компенсации налога на добавленную стоимость экспортерам значительно сократили количество продавцов на рынке; те же, что остались, дешево отдавать валюту не хотели. Импортеры, стремящиеся купить резко подорожавший доллар, взвинтили котировки до 26,937 гривен на покупке и 26,95 гривен на продаже. Возникла угроза, что доллар вырастет выше 27 гривен. В этой ситуации Национальный банк принял решение вмешаться. Впервые за последние два месяца регулятор вышел с продажей по цене 26,94 гривен. Нацбанк простоял с продажей до конца торговой сессии и не позволил котировкам подняться еще выше.

Закрыли торги пятницы на 7 копеек на покупке и на 7,5 копеек на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,82/26,87 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись очень рано и так же узко, как и вчера: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка на 0,5 млн по цене 26,90 гривен прошла в 09:19. С самого начала стало понятно, что рост сегодня продолжится: желающих купить было гораздо больше продавцов. Уже к 10 утра котировки преодолели уровень 26,90 гривен. В этот момент и появился Нацбанк: понимая, к чему приведет его дальнейшее бездействие, регулятор выставил на продажу 5 млн долларов по цене 26,94 гривен. Такое решение НБУ стало неожиданностью и для экспортеров, и для спекулянтов, которые тут же бросились фиксировать прибыль, опасаясь разворота. Котировки прекратили расти. Вся последующая торговля прошла в диапазоне 26,92-26,939 гривен. Национальный банк так и не продал ничего, но с поставленной задачей справился.

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 5,35 млн по сравнению с четвергом и составил 199,55 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9276 гривен.

Официальный курс доллара на 28 августа установлен на отметке 26,929 гривен за доллар, рост на 15,46 копеек.

Официальный курс евро на 28 августа установлен на отметке 31,6645 гривен за евро, рост на 14,24 копеек.

Наличный доллар в обменниках Киева днем продавали по 27,02-27,05 гривен. К вечеру ценник опустили до 26,99-27,02 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1792. Сегодня евро вырос к доллару до отметки 1,1800 после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, хотя в дальнейшем он не будет спешить с повышением процентных ставок. Наличный евро сегодня опять вырос вслед за долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,55-31,60 гривен, к обеду – уже по 31,65-31,67 гривен, а вечером ценник подняли до 31,70 гривен.

Российский рубль воспользовался очередной слабостью американского доллара и вырос с 74,30 до 73,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,58-73,63 рубля за доллар. Наличный рубль в течение дня продавали по 3,62-3,64 гривны за рублей.