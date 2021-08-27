В Латвии откроют школу для противников вакцинации

Вселатвийская средняя школа готовится начать учебный год 1 сентября. При этом учебная программа школы, которую основали настроенные против вакцинации от Covid-19 жители Латвии, пока не получила лицензию, сообщает Делфи.

Предполагается, что обучение в школе будет удаленным. Это значит, что учителям не обязательно делать прививку, а ученики могут не сдавать тесты каждую неделю.

Один из авторов идеи создания школы предприниматель Арвилс Пекулесс заявил, что школа получила электронное письмо с подтверждением того, что учебная программа получила лицензию. По словам Пекулесса, школа совершенно точно будет готова начать работу 1 сентября.

Государственная служба качества образования при этом утверждает, что на самом деле заявка на лицензирование получена, но пока не одобрена, поскольку обработка заявки требует времени. По словам заместителя директора службы Ивана Яниса Михайлова, школа получила подтверждение того, что заявка принята к рассмотрению. Он уверен, что школа не успеет получить лицензию, поскольку за последние дни было принято довольно много заявок, и рассматривать их будут в порядке очереди.

Это означает, что Вселатвийская школа на данный момент не имеет права принимать учеников. В Латвии основное образование является обязательным, то есть документы из предыдущей школы можно забрать только тогда, когда ребенок уже принят в новую.

Пекулесс в разговоре с Латвийским радио заявил, что интерес к учебе в школе большой. Педагогов тоже достаточно.