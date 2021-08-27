Кулеба возмутился высказываниями президента Эстонии об Украине

В МИД возмутились заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС и НАТО понадобится не менее 20 лет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, такие заявления главы Эстонии посчитал неуместными. Об этом он сказал в пятницу, 27 августа, в эфире канала Украина 24.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет для ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал до этого и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло на интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений" , - заявил министр.

Кулеба также добавил, что Украина уже передала свое возмущение словами Кальюлайд в эстонский МИД.