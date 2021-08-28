Эхо в США: почему импичмент Байдена будет зависеть от талибов

Провал эвакуации из Афганистана станет мощным ударом по имиджу Джо Байдена, и потенциально может стать его ахиллесовой пятой на весь период до завершения каденции. Но многое зависит от того, каким будет будущее Афганистана после ухода оттуда сил США, сообщает Depo.ua.

Теракты в Кабуле вышли для США весьма символическими. Война, которую Вашингтон начал двадцать лет назад для того, чтобы наказать террористов, поглотила полторы тысячи солдат, уйму денег и усилий — и завершилась очередной террористической атакой, в которой погибла как минимум дюжина граждан США.

И ожиданиям новых, вероятно, не менее кровавых атак. Не слишком оптимистичный финал. Даже если абстрагироваться от всего, что не касается национальных интересов США. Например, от того, что ждет Афганистан под властью "других талибов".

Конечно, решение о выводе войск США из Афганистана было принято полным двухпартийным консенсусом. И формализовано предыдущим президентом, который установил вполне нереальную дату его завершения — и не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы это решение реализовать. Поэтому и ответственность за него, формально, должны были нести обе партии.

Но подготовка и менеджмент операции по уходу из Афганистана была обязанностью именно администрации Байдена. Эта обязанность была блестяще провалена. Сейчас Байдена вспомнят все. И отсутствие надлежащей работы по сбору данных о афганских союзниках. И утерянные в спешке базы данных с информацией о тех же союзниках.

И поспешно брошенную авиабазу в Баграме, вокруг которой можно было выстроить периметр безопасности, способный защитить от бомбистов из Исламской государства. Вместо которого было принято решение охранять и использовать как центр эвакуации аэропорт в центе Кабула, со всех сторон окруженный кварталами и домами, конкурентными отрядами талибов и просто человеческими массами.

Не говоря опять-таки о том, что до 31 августа из Афганистана не удастся эвакуировать не только всех афганских сотрудников, но и граждан США. А заявления о том, что "эвакуация продолжится другими путями" , выглядят вполне фантастическими.

Имея мощный военный контингент на территории, США не сумели вывезти союзников и собственных граждан, а сделать это дистанционно, путем переговоров с талибами или каких-то хитрых спецопераций, будет на порядок сложнее.

Количество упреков, которые можно сделать сейчас в адрес администрации Байдена, настолько велико, что наиболее жесткие из республиканцев, наподобие Линдси Грэма, уже начинают разговоры о возможном импичменте.

Конечно, вчера действующий президент США пытался восстановить контроль над ситуацией с помощью зажигательной речи и обещаний мести террористам.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы охотимся на вас и заставим вас заплатить", — угрожал он боевикам Исламского государства.

Обещая, что США "будут отвечать с силой и точностью во время, которое выберут сами, в месте и в момент, будет им выгоден".

Но если абстрагироваться от патетики, можно предположить, что эта речь является хорошей миной при плохой игре. США потеряли наземное присутствие в Афганистане. Вашингтону пока не удалось договориться присутствии своей авиации в Средней Азии — соответственно, ближайшими к Афганистану остались базы в Кувейте, Катаре и Турции.

Впрочем, история США знает немало примеров, когда президенты, которые заканчивали проигрышную войну хаотичной эвакуацией, восстанавливали свой рейтинг. В качестве примера достаточно вспомнить, например, Рональда Рейгана, который поспешно вывел войска из Ливана через несколько месяцев после того, как две с половиной сотни морпехов США были уничтожены атаками террористов-смертников.

Весь вопрос в том, как будет развиваться ситуация в Афганистане после выхода войск США. В частности, если талибы, наученные предыдущим горьким опытом, больше не будут поддерживать "международные" террористические сети, и согласятся предоставлять информацию о нахождении боевиков Исламского государства (с которыми также воюют) США — пусть посредством спецслужб Пакистана, смогут устроить на ИГ достаточно эффективную охоту с воздуха.

Выполняя обещания Байдена о "страшной мести" , эффективно противодействуя международному терроризму, и восстанавливая пошатнувшийся рейтинг Байдена. Зато если "Талибан" не сможет или не захочет искоренить международный терроризм на своей территории, вина за проигранную войну ляжет именно на Байдена. Со всеми последствиями — как для него лично, так и для его политической силы.

Тарас Паньо