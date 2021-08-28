Алименты: как взыскать, если должник проживает за границей

В Минюсте напомнили, что обязанность относительно содержания ребенка до достижения им совершеннолетия является одинаковой для всех, независимо от того, в какой стране проживают родители, сообщает ЮрЛига.

"Сейчас Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, которые позволяют решать вопрос о взыскании алиментов. Родители или дети по тем или иным причинам не могут самостоятельно урегулировать вопрос относительно обязанности содержания? - На помощь приходит международно-правовой механизм решения этих вопросов, в частности - путем обращения в суд. При обращении с иском в суд, в случае если одна из сторон проживает за границей, необходимо учитывать также и положения соответствующих международных договоров Украины, которые действуют в отношениях между Украиной и иностранным государством" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы взыскать алименты с такого лица, необходимо обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос взыскания алиментов решался в Украине и есть решение суда). Также можно обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник с заявлением о вынесении решения относительно алиментов.

В министерстве обратили внимание, что в случае возникновения необходимости взыскания алиментов с лиц, находящихся на территории иностранного государства, с которым Украина заключила соответствующий международный договор, заинтересованное лицо может обратиться для получения более детальной информации относительно требований оформления документов в межрегиональное управление по месту жительства. Для этого необходимо прислать надлежащим образом оформленное заявление, ходатайство в Министерство юстиции Украины через органы юстиции.

Министерство юстиции Украины как запрашивающий центральный орган в течение 30 календарных дней после получения заявления:

проверяет наличие в нем информации и документов;

может вернуть заявление заявителю для дооформления в случае необходимости;

заполняет формуляр о передаче и направляет его вместе с заявлением в центральный орган запрашиваемого Договаривающегося государства;

в случае необходимости способствует заявителю в решении вопроса по осуществлению перевода документов на язык запрашиваемого Договаривающегося государства в соответствии с условиями Гаагской конвенции 2007;

на обращение запрашиваемого центрального органа получает от заявителя дополнительные документы, необходимые для рассмотрения заявления, в том числе доверенность на право представления интересов заявителя по делу;

на обращение центрального органа запрашиваемого Договаривающегося государства предоставляет заверенные компетентным органом Украины копии документов.

Министерство юстиции Украины письменно уведомляет истца о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства - после получения информации от иностранных органов.

Кроме того, отмечается, что алименты от граждан других государств в Украине не облагаются.