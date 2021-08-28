Шнуров в неожиданном образе представил новую песню
Популярный и эпатажный исполнитель показал себя в образе дворянина, который философствовал в кабинете, сообщает Корреспондент.
Основатель российской музыкальной группы Ленинград и генпродюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров удивил публику в новом клипе своего музыкального проекта Зоя. В Instagram он опубликовал часть видеоролика, в котором предстал с бородой и в элегантном образе.
Таким образом Шнуров представил клип певицы на песню Мне бы хлеба. Он появился с густой бородой в серой рубашке и жилете цвета металлик.
"Мы совсем хлебанулись и вот что получилось!", - написал Сергей.
Также он сказал, что
"наше подсознательное желание пряника не вышибить никаким кнутом, а заработать можно только навязчивый мучной невроз".
При этом фанаты музыканта сравнили его с дворянином и австрийским психологом Зигмундом Фрейдом.