Межбанк: неудачная идея работать в субботу

Несмотря на то, что торговая система Bloomberg сегодня работает, состоянием на 14:00 в ней отображается всего одна сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,95 гривен. Произошло это в 12:00. Как сообщил порталу «Курс Украины» казначей одного из украинских банков, было еще несколько сделок, но по непонятной причине они не отображаются в системе.

Можно констатировать факт, что идея с работой межбанковского валютного рынка﻿ в субботу (когда в мире все отдыхают) была неудачной. Продавцы не желают отдавать дешево, покупатели не спешат брать дорого, надеясь, что с понедельника котировки опять начнут снижаться. Даже выход Национального банка с интервенцией на продажу по цене 26,96 гривен не повлиял на ситуацию: продавцы начали ставить заявки ниже этого уровня, но желающих покупать все равно не видно.

На наличном валютном рынке сегодня тоже царит тишина и спокойствие. В столице наличного «американца» утром пытались продавать по 26,99-27,00 гривен, но к обеду ценник подняли до 27,01-27,02 гривен. Чувствуется, что первый ажиотаж прошел, и те, кто еще не купил валюту, теперь выжидают, надеясь, что доллар подешевеет.

Примерно такая же ситуация и с евро. FOREX на выходных отдыхает, поэтому наличный евро всецело ориентируется на поведение наличного доллара. Утром продажи наличной евровалюты происходили по цене 31,70 гривен, к обеду ценник подняли до 31,72-31,75 гривен.

Немного подорожал и наличный рубль: там, где вчера его предлагали по 3,62 гривны за 10 рублей, сегодня продают уже по 3,63 гривны. Но, как сообщают операторы наличного рынка, это не рубль подорожал, а просто на выходные все ценники немного приподняли.