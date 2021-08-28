Знаменитый пистолет Аль Капоне продадут на аукционе (фото)

Знаменитый пистолет Аль Капоне продадут на аукционе (фото)

Американский аукционный дом Witherell в Сакраменто выставил на продажу коллекцию из 174 предметов, связанных с именем знаменитого босса мафии 1920-х годов Альфонса Габриэля Капона, сообщает Seznam Zprávy.

Вещи известного главы американского преступного мира начала 20 века, известного как Аль Капоне, будут частью аукциона, который состоится 8 октября 2021 года в аукционном зале Witherell в Сакраменто.

Наибольший ажиотаж вызвал пистолет Кольт 1911 года, который глава организованной преступности носил с собой.

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Еще две достопримечательности планируемого аукциона - часы и нож с инициалами из бриллиантов. 

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Публика также может приобрести семейные фотографии, личную переписку или обеденный сервиз.

Вещи известного главы американского преступного мира начала 20 века, известного как Аль Капоне, будут частью аукциона, который состоится 8 октября 2021 года в аукционном зале Witherell в Сакраменто.

Аукцион состоится 8 октября, предмет, выставленные на нем, можно будет посмотреть прямо в аукционном доме с понедельник.

Вещи известного главы американского преступного мира начала 20 века, известного как Аль Капоне, будут частью аукциона, который состоится 8 октября 2021 года в аукционном зале Witherell в Сакраменто.
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