В США уволили генерала, раскритиковавшего хаос в аэропорту Кабула

Менее чем через 24 часа после публикации видео с резкой критикой высшего военного руководства США, генерал-лейтенант морской пехоты Стюарт Шеллер был освобожден от должности, сообщает Blaze.

Видеоролик был опубликован в Facebook и за сутки набрал сотни тысяч просмотров. В нем Шеллер требовал привлечь к ответственности высокопоставленных руководителей США за вывод войск из Афганистана, в частности за гибель 13 американских военнослужащих и 18 раненых.

Шеллер прослужил в морской пехоте США 17 лет, он подверг сомнению принятие решений высшим военным руководством США, включая министра обороны Ллойда Остина, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и генерала коменданта морской пехоты Дэвида Х. Бергера.

Шеллер отметил, что один из 13 американских военнослужащих, погибших в результате террористических атак в Кабуле, был человеком, с которым он «лично дружит».

«Я не говорю, что мы должны быть в Афганистане навсегда, но я говорю, что кто-нибудь из вас бросил свое звание на стол и сказал: "Эй, это плохая идея - эвакуировать аэродром Баграм, стратегическую авиабазу, прежде чем мы всех эвакуировали"? Кто-нибудь это сделал? И когда вы не подумали об этом, разве кто-нибудь поднял руку и сказал: "Мы все испортили?"», - сказал Шеллер в видео.

Шеллер признал в видео, что ему «есть что терять», разместив видео. Он отметил, что был готов рискнуть « моим нынешним местом командира батальона, моей пенсией, стабильностью моей семьи », чтобы сказать то, что он хотел сказать, и предоставить ему « некоторую моральную высоту, чтобы требовать такой же честности, порядочности и ответственности» .

В пятницу днем ​​Шеллер объявил, что освобожден от службы.