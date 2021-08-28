После решения СНБО финансовое стояние МАУ стабилизировалось

Финансовое состояние МАУ сейчас "максимально стабильное и эффективное". Об этом заявил CEO авиакомпании Евгений Дыхне, сообщает UBR.

Стоит отметить, что его заявление прозвучало спустя неделю после того, как СНБО поручил Кабмину за месяц урегулировать ситуацию с долгами МАУ перед ГП "Украэрорух" и аэропортом "Борисполь".

Дыхне заверил, что МАУ находятся в диалоге с властью, а также платит все текущие платежи.

"С аэропортом Борисполь перешли на предоплату. А все проблемы, которые были накоплены до 2019 года, вынесены за скобки" , – сказал CEO МАУ.

Дыхне акцентировал на том, что заявление СНБО было интерпретировано "несколько в иной манере", нежели суть проблемы, как и протокольное решение СНБО о разработке плана мер по стабилизации деятельности авиационной отрасли.

Глава авиакомпании резюмировал, что МАУ работает на рынке Украины более 20 лет, и за этот период у отечественной авиации " накопился перечень вопросов, которые не решались годами ".

Финсостояние МАУ улучшилось в начале прошлого года из-за отказа от экономически нерентабельных рейсов (Пекин, Астана, Минск, Бангкок). По словам Дыхне, " если бы не Covid-19 и Иран, МАУ была бы суперуспешной " уже в 2020 году.

Также в первом квартале прошлого года компания опережала утвержденный бюджет на $11 млн – пассажирам вернули $44 млн, хотя продажа билетов была нулевой.