Укрпочта перешла на прием е-паспортов для всех операций

С сегодняшнего дня, 28 августа, "Укрпочта" начинает принимать е-паспорта в мобильном приложении "Дія" с целью верификации или идентификации клиентов для проведения всех операций, сообщает UBR.

Теперь клиенты могут использовать электронный паспорт или е-паспорт для выезда за границу в "Діє" для получения почтовых отправлений, переводов, пенсий и пособий, а также осуществления платежей в отделениях "Укрпочты".

Ранее компания принимала е-документы только для выдачи отправлений и денежных переводов.

"Верификация клиента путем считывания индивидуального цифрового штрихкода из мобильного приложения стала возможна благодаря тому, что "Укрпочта" присоединилась к интегрированной системе электронной идентификации" , – рассказал замгендиректора по развитию сети госоператора Дмитрий Полищук.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, клиентам нужно сформировать цифровой штрихкод путем нажатия на электронный документ в приложении. После того, как оператор просканирует или введет код со смартфона клиента, "Дія" автоматически передает в систему "Укрпочты" все необходимые данные.

При этом в компании ссылаются на законодательство и указывают, что при выдаче международных денежных переводов на сумму до 30 тыс. грн, осуществлении денежных переводов в пределах Украины на сумму от 5 тыс. грн и более работник отделения должен запросить бумажные оригиналы документов. Если сумма операции превышает 30 тыс. грн, то клиенту дополнительно предоставляется для заполнения опросник.