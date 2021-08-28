Курс валют: итоги рабочей субботы
В субботу котировки безналичного доллара незначительно поднялись на «полумертвом» межбанковском валютном рынке, который скорее стоял, чем функционировал.
Нежелание продавцов работать по схеме ТОМ (с расчетами в понедельник) из-за выходного дня в США и Европе обусловили вялый характер торгов. В то же время желающих купить валюту хватало, но и они не стремились взять по любой цене, надеясь, что котировки пойдут вниз. Опасаясь, что покупатели взвинтят цену на доллар до 27 гривен, на рынок вышел Национальный банк с интервенцией на продажу валюты по цене 26,96 гривен. Но из-за того, что торговая система Bloomberg сегодня работала крайне нестабильно (далеко не все сделки отображались), оценить масштабы интервенции регулятора не представляется возможным.
Закрыли торги субботы на 3,5 копейки на покупке и на продаже выше, чем в пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,85/26,95 (покупка/продажа).
Торги субботы открылись очень довольно широко: спред на открытии составил 10 копеек. Очень долго и продавцы, и покупатели не могли нащупать взаимовыгодную цену: они переставляли ценники своих заявок то выше, то ниже, но никто не решался сделать первый шаг. Затем сделки все же пошли, но из-за технических проблем не отображались в системе Bloomberg: первая видимая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,95 гривен прошла лишь в 12:00. После того, как покупатели задрали ценник до 26,94 гривен, на рынок вышел Нацбанк с продажей по цене 26,96 гривен. Регулятор стоял с ордером на продажу до 14:30, после чего ушел, а котировки продолжили рост до 26,95 гривен на покупку и 26,98 гривен на продажу. До уровня 27 гривен осталось совсем немного.
Котировки закрытия – 26,945/26,98 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня отображался неверно: были показаны всего 2 сделки на сумму 1 млн долларов. На самом деле сделок было больше. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США в 12:00 не был зафиксирован Национальным банком.
- Официальный курс доллара на 30 августа оставлен на прежнем уровне 26,929 гривен за доллар.
- Официальный курс евро на 30 августа оставлен на прежнем уровне 31,6645 гривен за евро.
Наличный доллар в обменниках Киева в субботу утром продавали по 26,99-27,00 гривен, но к обеду ценник подняли до 27,01-27,02 гривен. А к вечеру в некоторых обменниках доллар отдавали не дешевле 27,03-27,05 гривен. В целом спрос в течение дня был слабее, чем вчера; операторы валютного рынка объяснили это выходным днем.
Наличный евро в течение дня продавали по 31,70-31,75 гривен; цена на евровалюту колебалась в течение дня в зависимости от спроса.
Не изменилась и цена наличного рубля: в столице его по-прежнему продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.