Курс валют: итоги рабочей субботы

В субботу котировки безналичного доллара незначительно поднялись на «полумертвом» межбанковском валютном рынке﻿, который скорее стоял, чем функционировал.

Нежелание продавцов работать по схеме ТОМ (с расчетами в понедельник) из-за выходного дня в США и Европе обусловили вялый характер торгов. В то же время желающих купить валюту хватало, но и они не стремились взять по любой цене, надеясь, что котировки пойдут вниз. Опасаясь, что покупатели взвинтят цену на доллар до 27 гривен, на рынок вышел Национальный банк с интервенцией на продажу валюты по цене 26,96 гривен. Но из-за того, что торговая система Bloomberg сегодня работала крайне нестабильно (далеко не все сделки отображались), оценить масштабы интервенции регулятора не представляется возможным.

Закрыли торги субботы на 3,5 копейки на покупке и на продаже выше, чем в пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,85/26,95 (покупка/продажа).

Торги субботы открылись очень довольно широко: спред на открытии составил 10 копеек. Очень долго и продавцы, и покупатели не могли нащупать взаимовыгодную цену: они переставляли ценники своих заявок то выше, то ниже, но никто не решался сделать первый шаг. Затем сделки все же пошли, но из-за технических проблем не отображались в системе Bloomberg: первая видимая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,95 гривен прошла лишь в 12:00. После того, как покупатели задрали ценник до 26,94 гривен, на рынок вышел Нацбанк с продажей по цене 26,96 гривен. Регулятор стоял с ордером на продажу до 14:30, после чего ушел, а котировки продолжили рост до 26,95 гривен на покупку и 26,98 гривен на продажу. До уровня 27 гривен осталось совсем немного.

Котировки закрытия – 26,945/26,98 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня отображался неверно: были показаны всего 2 сделки на сумму 1 млн долларов. На самом деле сделок было больше. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США в 12:00 не был зафиксирован Национальным банком.

Официальный курс доллара на 30 августа оставлен на прежнем уровне 26,929 гривен за доллар.

Официальный курс евро на 30 августа оставлен на прежнем уровне 31,6645 гривен за евро.

Наличный доллар в обменниках Киева в субботу утром продавали по 26,99-27,00 гривен, но к обеду ценник подняли до 27,01-27,02 гривен. А к вечеру в некоторых обменниках доллар отдавали не дешевле 27,03-27,05 гривен. В целом спрос в течение дня был слабее, чем вчера; операторы валютного рынка объяснили это выходным днем.

Наличный евро в течение дня продавали по 31,70-31,75 гривен; цена на евровалюту колебалась в течение дня в зависимости от спроса.

Не изменилась и цена наличного рубля: в столице его по-прежнему продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.