Харьковский активист убил тещу через 1,5 месяца после свадьбы

В Харькове местный активист Артур Газиев убил мать своей супруги. Молодой человек попытался вывезти труп тещи на такси. Причем преступление он совершил спустя всего полтора месяца после свадьбы, сообщает Новости-N.

18-летний Артур Газиев с матерью своей жены не поладил с самого начала. Молодой человек утверждает, что теща употребляла алкоголь и могла придираться к нему по мелочам, оскорблять, требовать оплаты своих долгов. Более того, по словам Газиева, женщина даже пыталась его соблазнить.

Около месяца назад в одном из спальных районов Харькова открылось кафе, которым, судя по всему, Газиев управлял вместе с матерью супруги. В этом кафе и обнаружили окровавленное тело 45-летней женщины с мешком на голове. При этом из кассы исчезли деньги, а из бара - большое количество спиртных напитков.

Как выяснилось, Газиев убил свою тещу. В начале он ударил ее бокалом в лицо, а потом принялся наносить удары по туловищу. Когда жертва умерла, убийца вызвал такси и попытался вывезти завернутый в мешок труп. Водителю он сказал, что в мешке находится акустическая система. Но таксист заподозрил неладное и попросил показать содержимое мешка.

В итоге Газиев оставил труп в кафе и инсценировал нападение. Однако впоследствии сам признался в содеянном и попросил суд отправить его под домашний арест. Суд не внял просьбе и избрал иную меру пресечения - содержание в СИЗО.

По словам отца Газиева, который не может поверить в содеянное сыном, Артур - боязливый парень, который боялся крови и даже уколов.

Газиев известен не только благодаря иску по поводу Кернеса, но и как глава общественной организации "Молодёжный выбор".

Судя по обилию совместных фото, в последнее время он пытался примкнуть к Юлии Светличной - бывшей главе Харьковской ОГА, которая сейчас собирается баллотироваться на пост мэра Первой столицы от "Слуги народа".