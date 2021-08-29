С Днем шахтера 2021: яркие поздравления, видео и открытки
В воскресенье, 29 августа, в Украине и других государствах мира отмечают День шахтера. В нашей стране праздник работников угольной промышленности был учрежден указом президента Леонида Кравчука N 304/93 от 16 августа 1993 года, сообщает Обозреватель.
Его праздновали еще во времена СССР, где он был посвящен рекорду шахтера Алексея Стаханова, установленному в ночь на 31 августа 1935 года. Тогда за шестичасовую смену вместе с двумя рабочими крепильщиками он нарубил отбойным молотком 104 тонны угля, выполнив 14,5 нормы.
Ко Дню шахтера OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.
Поздравления с Днем шахтера в стихах и прозе
З Днем шахтаря Вас вітаємо
І бажаємо великого добра,
Щоб у домі вашому світлому
Панувала завжди теплота.
Здоров'я міцніше граніту
І бадьорості духу в усьому.
Нехай різні труднощі життя
Шахтарям будуть ні по чому.
***
Поздравляю с Днем шахтера,
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха,
В этот день – побольше смеха!
Пусть сбываются мечты,
В сердце – море доброты,
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!
***
З Днем шахтаря вітаю,
Сил, здоров'я Вам бажаю.
Щоб ангел Вас оберігав,
Від негараздів захищав.
Терпіння великого й удачі,
І плану вчасної Вам здачі.
Добра, любові, звісно сонця,
Нехай з легкістю Вам все дається.
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С Днем шахтера! Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.
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Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю відмінного здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності та впевненості. Будьте щасливі, прагніть до своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам і успіху!
Картинки и открытки ко Дню шахтера
Видео ко Дню шахтера