С Днем шахтера 2021: яркие поздравления, видео и открытки

В воскресенье, 29 августа, в Украине и других государствах мира отмечают День шахтера. В нашей стране праздник работников угольной промышленности был учрежден указом президента Леонида Кравчука N 304/93 от 16 августа 1993 года, сообщает Обозреватель.

Его праздновали еще во времена СССР, где он был посвящен рекорду шахтера Алексея Стаханова, установленному в ночь на 31 августа 1935 года. Тогда за шестичасовую смену вместе с двумя рабочими крепильщиками он нарубил отбойным молотком 104 тонны угля, выполнив 14,5 нормы.

Ко Дню шахтера OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений с праздником.

Поздравления с Днем шахтера в стихах и прозе

З Днем шахтаря Вас вітаємо

І бажаємо великого добра,

Щоб у домі вашому світлому

Панувала завжди теплота.

Здоров'я міцніше граніту

І бадьорості духу в усьому.

Нехай різні труднощі життя

Шахтарям будуть ні по чому.

***

Поздравляю с Днем шахтера,

Пожелаю вам задора,

Счастья, радости, успеха,

В этот день – побольше смеха!

Пусть сбываются мечты,

В сердце – море доброты,

Пусть здоровье не подводит,

В дом удача пусть приходит!

***

З Днем шахтаря вітаю,

Сил, здоров'я Вам бажаю.

Щоб ангел Вас оберігав,

Від негараздів захищав.

Терпіння великого й удачі,

І плану вчасної Вам здачі.

Добра, любові, звісно сонця,

Нехай з легкістю Вам все дається.

***

С Днем шахтера! Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.

***

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю відмінного здоров'я, терпіння, уважності, безпеки, надійності та впевненості. Будьте щасливі, прагніть до своїх мрій і досягайте бажаного. Добра вам і успіху!

Картинки и открытки ко Дню шахтера

С Днем шахтера. Источник: glavred.info

Поздравления и пожелания в День шахтера. Источник: u-f.ru

Открытка в День шахтера. Источник: kartinki.itacademy.link

День шахтера 2021. Источник: kartinki.itacademy.link

Видео ко Дню шахтера