В Украине за сутки обнаружили 1906 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1906 новых случаев коронавируса. Из них заболели 134 ребенка и 40 медработников, сообщает РБК-Украина.

Больше всего заражений зарегистрировали в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Кроме этого, за сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов - 34; выздоровело - 685 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 344 человека, ИФА - 3 661 человек, экспресс - тестами - 16 859 человек.

Да, за все время пандемии в Украине:

заболело - 2 284 191 человек;

выздоровело - 2 206 392 человека;

летальных исходов - 53 720;

проведено ПЦР-тестирований - 11 949 470.

Автор: Мария Кучерявец