Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе котировки безналичного доллара﻿ начали активно расти. Национальному банку пришлось дважды выходить с интервенцией на продажу валюты, чтобы затормозить слишком быстрое ослабление гривны.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в среду 25 августа на отметке 26,65/26,75 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Выжидавшие минимумов импортеры поняли, что сезонное падение доллара закончилось, и дружно вышли с покупкой валюты. Перекос в сторону спроса привел к росту котировок, которые в среду преодолели уровень 26,70 гривен, в четверг – 26,80 гривен, а в пятницу, когда к покупателям присоединились нерезиденты, распродающие на вторичном рынке ОВГЗ, котировки пробили уровень 26,90 гривен и поднялись выше. В ситуацию был вынужден вмешаться Национальный банк: регулятор впервые за последние два месяца объявил о готовности продавать доллары по цене 26,94 гривен. В этот день НБУ не продал ничего, но его появления оказалось достаточно, чтобы затормозить рост. В субботу в Украине был рабочий день, а США и Европа отдыхали, поэтому торги на межбанковском валютном рынке проходили по схеме ТОМ (с расчетами в следующий понедельник). Желающих продавать валюту таким образом оказалось немного, а те продавцы, что все же вышли с заявками, задрали цены еще выше. Нацбанку опять пришлось объявлять интервенцию на продажу: в этот день регулятор продал 20,5 млн долларов по цене 26,96 гривен – и только так удержал доллар ниже 27 гривен. Закрыли неделю на отметке 26,945/26,98 гривен – на 26,5 копеек на позиции «бид» и на 28 копеек на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее.

Вслед за безналичным устремился вверх и наличный курс доллара. В среду 25 августа в обменниках Киева доллар продавали по 26,80-26,82 гривен, а к субботе ценник подняли до 27,02-27,05 гривен. Таким образом, за 4 дня доллар подорожал на 22 копейки.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе полностью компенсировал падение, произошедшее неделей ранее. С 1,1690 за пять дней он вырос до 1,1800 доллара. Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул привело к сильному падению американского доллара против ведущих мировых валют и подтолкнуло евро к недельным максимумам. Закрыли неделю на уровне 1,1794 – на 97 пунктов выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю вырос на 40 копеек под общим влиянием сразу двух факторов – роста на FOREX и роста курса наличного доллара. Утром среды 25 августа евро продавали по 31,32-31,35 гривен, а вечером пятницы 27 августа – по 31,72-31,75 гривен.

Российский рубль на уходящей неделе торговался разнонаправленно: в начале недели он вырос до 73,70 рублей за доллар, затем на короткое время опустился до 74,50 рублей за доллар, а к концу недели, воспользовавшись очередной слабостью американского доллара, опять укрепился до 73,50 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 73,50 рубля за доллар – на 47 копеек лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подорожал на 3 копейки – с 3,59-3,61 до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Следующая неделя будет очень динамичной и насыщенной. Понедельник и вторник – последние рабочие дни месяца, спрос на валюту вырастет, а предложение снизится, т.к. экспортеры, которым уже компенсировали налог на добавленную стоимость, не станут выходить с продажей валюты. В среду – начало нового месяца, и к покупателям прибавятся нерезиденты, которые традиционно в начале каждого месяца конвертируют полученные дивиденды. Кроме того, видим активизацию нерезидентов, продающих на вторичном рынке ОВГЗ и также покупающих валюту. Поэтому вероятность, что курс безналичного доллара продолжит расти, очень большая. Многое будет зависеть от того, на каком уровне Национальный банк решит затормозить этот рост. Есть все предпосылки увидеть на следующей неделе безналичный доллар дороже 27 гривен. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,90-27,30 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро попытается продолжить рост, начавшийся на уходящей неделе. Диапазон колебаний евро в мире смещаем вверх: 1,1690-1,1970 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,50 до 32,10 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит двигаться в коридоре 73-75 рублей за доллар, не оставляя попыток выйти из него. В случае, если цены на нефть продолжат расти, а американский доллар – снижаться к другим валютам, то рубль вполне может на короткое время выйти из диапазона вниз. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,72 гривны за 10 российских рублей.