Настя Каменских рассказала о проблеме со здоровьем

Украинская певица Настя Каменских в инста-сториз рассказала, что страдает от аллергии. На кадрах видно, что лицо звезды значительно опухло, сообщает УНИАН.

"Мое утро вообще не доброе. У меня проблема. Я просто умираю. Из-за аллергии оттекает все тело. Чешется так, что хочется выцарапать. Сложно, когда наносят макияж, когда софиты слепят эти несчастные глаза" , - сказала Каменских.

Также певица добавила, что аллергическую реакцию у нее вызвала амброзия. И теперь она пойдет сдавать анализы.

"Невероятная проблема, которая мешает жить, работать, функционировать, думать и самое главное – видеть. Просто умираю от аллергии. Мой дом окружен амброзией, но пойду сдавать анализы" , – добавила певица.

У Насти Каменских аллергия на амброзию / instagram.com/kamenskux