Япония активно запасается украинским медом

В 2021 году Украина вдвое нарастила экспорт продуктов в Японию. В частности, в три раза увеличила поставку меда, сообщает UBR.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Он отметил, что Япония заинтересована в сотрудничестве с Украиной. По его словам, страна восходящего солнца импортирует до 70% продуктов питания и наша страна остается интересным и важным поставщиком.

"В этом году мы втрое увеличили поставки меда в Японию, по сравнению с 2020 годом, а вообще в этом году, за полгода, мы удвоили фактически наш экспорт в Японию, и поверьте, это просто невероятный результат, потому что стандарты в Японии выше американских и европейских" , – сказал Корсунский.

Также сообщалось, что Госпродпотребслужба проводит переговоры по открытию 15 рынков Китая для украинских экспортеров.

Отметим, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5274 о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел. По данным авторов, в этой сфере в Украине занято около 400 тыс. человек, объем произведенного меда составляет от 75 до 100 тыс. т в год, количество пчелиных семей – 2,6 млн.