Гран-при Бельгии Формулы-1 не состоялось из-за непогоды

Макс Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона в общем зачете, сообщает Корреспондент.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии, который фактически не состоялся.

Причиной тому дождь, который не прекращался на протяжении почти четырех часов, когда организаторы пытались дать старт.

Неудачником дня стал Серхио Перес, который до прогревочного круга не справился с управлением и врезался в барьеры. Пока шли переносы старта, его машину успели починить, но он все равно стал последним.

Первый раз гонщики выехали на старт через 25 минут после положенного, проехали два круга за сейфити-каром и гонка была остановлена. Спустя пару часов была предпринята вторая попытка и вновь два круга за автомобилем безопасности и остановка.

В итоге благодаря четырем проведенным кругам топ-10 получила половину очков. Победитель гонки Макс Ферстаппен получил 12,5 очков и он сократил отставание от Льюиса Хэмилтона, который за третье место получил 7,5 очков. Второе место в гонке сенсационно у Джорджа Расселла, который заработал 9 очков.