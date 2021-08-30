В Раде заявили о возможных кадровых изменениях в правительстве осенью

В Раде заявили о возможных кадровых изменениях в правительстве осенью
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что осенью в Кабинете министров Украины произойдут кадровые изменения. Коснутся они как минимум нескольких руководителей министерств, сообщает Обозреватель.

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Я не буду называть сейчас фамилии, но к некоторым министрам есть претензии у Верховной Рады, в профильных комитетов, а также, думаю, что и в общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я прогнозирую", – сказал Разумков.

По его словам, дискутировать относительно масштабов кадровых изменений в правительстве будут профильные парламентские комитеты и фракция "Слуга народа".

Добавим, что последними изменениями в Кабмине было увольнение Арсена Авакова, отставку которого поддержали народные избранники во время голосования 15 июля. Вместо него на должность министра внутренних дел пришел "Слуга народа" Денис Монастирьский.

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