Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Всего два дня остается до конца месяца. Сегодня импортеры, которые по каким-то причинам до сих пор не купили нужный объем валюты, будут стремиться сделать это с самого утра, опасаясь дальнейшего роста котировок на межбанковском валютном рынке﻿.

Это приведет к тесту уровня 27 гривен, до которого в субботу не дошли буквально пару копеек. Экспортеры, наоборот, не будут спешить с продажами, т.к. одним уже выплатили компенсацию налога на добавленную стоимость, а другие получат гривну сегодня-завтра. Только от Национального банка будет зависеть, преодолеет сегодня безналичный доллар отметку 27 гривен и поднимется выше или нет.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,95/27,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в субботу утром продавали по 26,99-27,00 гривен; к обеду ценник подняли до 27,01-27,02 гривен, а к вечеру в некоторых обменниках доллар отдавали не дешевле 27,03-27,05 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 27,02-27,03 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если рост на межбанке продолжится, то к вечеру доллар в Киеве будут продавать по 27,05 гривен или дороже. Если же котировки снизятся, есть шанс, что и наличный доллар немного подешевеет.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу вырос к доллару до отметки 1,1800 после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки облигаций в этом году, хотя в дальнейшем он не будет спешить с повышением процентных ставок. Утром понедельника евро пытается продолжить рост и уже поднялся до отметки 1,1808 доллара. Наличный евро в субботу продавали по 31,70-31,75 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в пятницу воспользовался очередной слабостью американского доллара и вырос с 74,30 до 73,46 рублей за доллар. Утром понедельника он сначала вырос до 73,34 рублей за доллар, а затем опустился до 73,60 рублей. Наличный рубль в субботу продавали по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене; дальше все будет зависеть от того, продолжит ли гривна падение ко всем валютам. В этом случае может вырасти цена и на наличный рубль.