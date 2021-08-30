Отставки в Кабмине: каких министров могут заменить
В Кабмине планируются отставки. Некоторых министров могут заменить под конец сентября, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщили источники издания.
Информированные источники издания сообщили, что своих должностей этой осенью могут лишиться от трех до пяти членов Кабмина.
Это можут быть:
- министр обороны Андрей Таран,
- вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,
- министр соцполитики Марина Лазебная.
Еще два члена Кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
На Банковой уже присмотрели готового кандидата на место Ткаченко. А это значит, что правящая команда всерьез раздумывает о его отставке.
Сменить Ткаченко на его посту может его первый заместитель - Ростислав Карандеев.
Автор: Ульяна Безпалько