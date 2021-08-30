Налог на недвижимость будут платить по-новому

В Украине собираются по-новому администрировать налог на недвижимость. Этот процесс хотят передать на местный уровень. С соответствующей инициативой выступили в партии монобольшинства "Слуга народа", сообщает UBR.

Вместе с этим, еще в мае Государственная налоговая служба (ГНСУ) начала реализацию пилотного проекта по реформированию администрирования налогообложения.

В "пилот" попали Черкасская, Ивано-Франковская, Днепропетровская и Черниговская области. Результаты нового администрирования (то есть реализации налоговых отношений между местными органами власти и налогоплательщиками), по данным ГНСУ, позволили значительно увеличить налоговые поступления в этих регионах.

Хотя это не ключевая цель нового администрирования: по словам представителей ГНСУ, главной целью является создание паспорта территориальной общины в котором будет информация об административно-территориальном устройстве, демографические показатели, финансовые показатели, налоговая информация, информация об объектах налогообложения.

Все это будет влиять на сферу администрирования налогов.

"Скорее всего, новая модель налоговых взаимоотношений, а именно их реализация, скажем так, "на местах" будет иметь всеукраинский характер. Не знаю, стоит ли это считать частью "децентрализации", но очевидно, что для ГНСУ это хорошая возможность понять налоговый потенциал каждой территориальной общины", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Что касается налога на недвижимое имущество, то этот сбор, в целом, по своей фискальной сути, ничем не отличается от других налогов и сборов, добавляет эксперт. Поэтому уплата налога в местные бюджеты тоже выглядит вполне логичной.

Касательно самих налогоплательщиков, то законодательная инициатива вряд ли усложнит механизм уплаты налогов. Перевод налогообложения на "местное администрирование" должно быть сопряжено еще и с улучшением качества услуг.

Суть налога на недвижимость

Налог должны уплачивать собственники жилья, у которых есть "излишек" площади – для квартир свыше 60 кв. м., домов – свыше 120 кв. м., несколько объектов недвижимости общей площадью свыше 180 "квадратов", или же если объект недвижимости используется с целью получения прибыли (сдается в аренду).

"Чаще всего в быту этот налог именуют, как "налог на роскошь". Налог в основном взимается за излишки площади (за каждый кв. м сверх предусмотренной нормы). Но если площадь квартиры превышает 300 "квадратов", а дома – 500 кв. м, то единоразово за такой объект придется заплатить 25 тыс. грн" , – напоминает Юрий Пита.

Ставка налога в каждом регионе устанавливается самостоятельно, но не более 1,5% от размера минимальной заработной платы. Например, в Киеве она составляет 1% от размера минимальной зарплаты, то есть 47,23 грн/кв. м.