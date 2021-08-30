В Украине один из банков прекращает обслуживание карт Visa

Украинский Проминвестбанк (ПИБ) прекращает обслуживать платежные карты Visa с 1 сентября 2021 года.

Об этом говорится на сайте банка﻿.

"С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы VISA, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк" , - сообщили в пресс-службе.

Текущие счета будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного договора и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт VISA.