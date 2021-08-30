В Украине один из банков прекращает обслуживание карт Visa
Украинский Проминвестбанк (ПИБ) прекращает обслуживать платежные карты Visa с 1 сентября 2021 года.
Об этом говорится на сайте банка.
"С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы VISA, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк", - сообщили в пресс-службе.
Текущие счета будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного договора и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт VISA.