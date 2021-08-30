Наследование земельного участка: на что стоит обратить внимание

Одним из самых распространенных вопросов, возникающих у граждан при вступлении в наследство, является оформление земельных участков. Порой люди даже не подозревают о нюансах, которые могут ожидать того, кто хочет оформить наследство на землю, сообщает ЮрЛига.

Об основных моментах, на которые необходимо обратить внимание при наследовании земельного участка, - в консультации в. о. директора Кельменецкого местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи Юлии Олийник.

В соответствии с гражданским законодательством Украины наследование - это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). В состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились в результате его смерти.

Что нужно для наследования земельного участка?

Наследование земельного участка осуществляется по закону или по завещанию. Наследником по завещанию является лицо, определенное в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства осуществляется наследование по закону.

Наследники по закону делятся на пять очередей и каждая из них наследует имущество только в случае, если предыдущая очередь его не унаследовала. Гражданское законодательство устанавливает следующие очереди наследников по закону:

1 очередь: дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, кто его пережил, и родители;

2 очередь: родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;

3 очередь: родные дядя и тетя наследодателя;

4 очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;

5 очередь: другие родственники до шестой степени родства включительно, иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Для наследования земельного участка нужно подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Заявление подается по последнему месту проживания умершего. Если же место проживания умершего неизвестно, то местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части.

Оформление наследства на землю

После открытия наследственного дела нотариус на основании поданных документов от наследника проверяет наличие зарегистрированного права на участок за умершим в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если информация о зарегистрированном праве собственности и наличии кадастрового номера земельного участка подтверждается, то в дальнейшем нотариус имеет право выдать наследнику свидетельство о праве на наследство на земельный участок.

Однако существуют такие ситуации, когда наследодателю при жизни был выдан документ на право собственности на земельный участок (например, государственный акт), которому кадастровый номер присвоен не был. Тогда нотариус не сможет выдать свидетельство на наследство наследнику из-за отсутствия регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре.

Кадастровый номер - цифровой уникальный штрих-код объекта недвижимого имущества, позволяющий идентифицировать определенный участок земли относительно его места расположения. Он уникален в пределах государства и не может повторяться.

Что же делать в таком случае?

Наследнику необходимо обратиться в землеустроительную организацию (имеющую в своем составе сертифицированного инженера-землеустроителя) с целью изготовления технической документации на земельный участок. В дальнейшем после разработки и согласования документации в соответствующих учреждениях сведения о земельном участке вносятся в Государственный земельный кадастр с присвоением ему кадастрового номера и выдачей об этом извлечения. В том числе на основании этого документа, нотариус выдает наследнику свидетельство о праве на наследство и регистрирует его право собственности на земельный участок.

Налогообложение при наследовании земли

От уплаты налога при получении в наследство земельного участка освобождаются физлица-резиденты, являющиеся родственниками первой и второй степени родства. Остальные физлица-резиденты платят налог на доходы физических лиц по ставке 5 % от стоимости участка.

Для определения суммы налога, подлежащей уплате, используют экспертную и нормативную оценки земли. Для определения размера налога при наследовании необходимо сделать экспертную оценку земельного участка, обратившись к любому сертифицированному оценщику (или же организации).

Также стоит не забывать о том, что в случае уплаты наследником налога появляется обязательство и об уплате 1,5 % военного сбора от стоимости оценки.