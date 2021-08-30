Болезни, которые может вызвать употребление мясного бульона

Мясные бульоны повышают риск развития серьезных заболеваний. Чего именно стоит опасаться, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский, сообщает радио sputnik.

Бульон – полезное и восстанавливающее силы блюдо, его часто назначают после перенесенных заболеваний или хирургических вмешательств. Однако ежедневное употребление говяжьего или куриного бульона может причинить вред здоровью, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Прежде всего, по его словам, это связано с препаратами, которые используются при выращивании скота и птицы. Кроме того, потребление жирных мясных бульонов рекомендуется сокращать для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также он не рекомендует употреблять жирные мясные бульоны при мочекаменной болезни и некоторых других заболеваниях.

"Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита, поскольку он может вызывать усиленную работу поджелудочной железы. Бульоны также не рекомендуются при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта", – добавил Андрей Бобровский.

Все перечисленное относится именно к мясным бульонам, уточнил кандидат медицинских наук. Это меньше касается бульонов из рыбы и вовсе не относится к овощным бульонам, заключил он.