В РФ оценили угрозу со стороны Украины

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не считает Украину угрозой для России, сообщает Корреспондент.

"Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что украинский народ - это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется", - сказал он.

Шойгу надеется, что когда-нибудь ситуация в Украине поменяется.

"Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно", - заявил министр обороны РФ.

Кроме того, Шойгу пообещал "исправиться" и явиться по повестке в украинский суд.