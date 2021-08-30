Греция ужесточила карантинные ограничения для туристов

Власти Греции с 30 августа ужесточили карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщает УНИАН.

Новые ограничения, коснувшиеся также туристов, будут действовать пока до 6 сентября.

Согласно обновленным правилам, вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, которому не более 72 часов.

Проводить экскурсии можно только в группах до 20 человек в помещении и до 40 - на открытом воздухе.

Также ограничения коснулись перемещений между материком и островами. Теперь это могут делать только те, кто предоставит документ о вакцинации, выздоровлении после коронавируса или негативный ПЦР-тест.

Кино, театры, клубы, рестораны и развлекательные центры в закрытых помещениях смогут посещать только переболевшие или вакцинированные, но рестораны на территории отелей открыты также для невакцинированных гостей.

Также, в закрытых помещениях и местах скопления людей на улицах нужно будет обязательно носить маски. За нарушение этого правила грозит штраф до 300 евро.