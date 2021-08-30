Измена или победа: выгоден ли Зеленскому перенос встречи Байденом

Ситуация в Афганистане и удар урагана по США являются формальной, а частично — и реальной причиной дальнейших проволочек со встречей между президентами Украины и США. Впрочем, кроме этих причин у Байдена есть и личный резон для встречи с Зеленским после 31 августа, сообщает Depo.ua.

К новостям об очередном переносе даты встречи между президентами США и Украины за последние два месяца все, в общем, привыкли. И если в отношении Белого дома говорится о втором изменении даты, то для Банковой и цифру-то назвать сложно. Ведь сначала там хотели встретиться с Байденом до встречи с Путиным 16 июня, затем речь шла о "конце июля" , затем — "накануне Дня Независимости". И вот теперь имеем финальный вариант — 1 сентября.

Сомневаться в наличии веских оснований для переноса встречи у американской стороны не приходится. Плохо подготовленная эвакуация из Афганистана, которая сопровождается многочисленными обстрелами и взрывами недалеко от аэропорта, равно как и удар стихий по Новому Орлеану, который также начал уносить человеческие жизни в США, вероятно, действительно забирают все время и силы Байдена и представителей его администрации.

И никакой геополитической катастрофой подобное решение, конечно, не является. Хотя, вероятно, российские СМИ и попытаются убедить нас в обратном, сгенерировав заголовки вроде "Зеленского не хотят видеть в Вашингтоне" . Заголовки эти, очевидно, подхватит и известная часть украинской оппозиции.

Впрочем, особо реагировать на это не стоит. Достаточно вспомнить, например, что встреча Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом четыре дня назад также была перенесена на день из-за ситуации в Афганистане. Что ни у кого не вызывало сомнений в стратегическом партнерстве между этими странами. Так уж случилось, что, по иронии судьбы, два больших получателя военной помощи США — Израиль и Украина — не могут встретиться с Байденом из-за проблем с третьим, наверное, самым большим за последние годы получателем этой помощи.

Но перенос встречи с Зеленским именно на 1 сентября имеет для Джо Байдена и определенный политический смысл. Поскольку ему очень хочется подвести черту под хаотичным, кровавым и похожим на бегство выводом войск США из Афганистана. Который, как известно, завершится именно 31 августа.

После чего президент США на следующий день встретится с президентом страны, которая также получала американскую военную помощь, и хотя и не выиграла пока войну — но вполне успешно противостоит агрессору, гораздо более мощному, чем "Талибан".

Это будет, в определенной степени, знаково. И позволит хотя бы частично сместить акцент общественного внимания, и разбавить заголовки в СМИ, значительная часть которых сосредоточена на Афганистане, украинской тематикой.

Это позволит похвастаться достижениями в международной военной помощи — и даже, при необходимости, рассказать, как украинцы бок о бок с военными США помогали эвакуировать из Кабула афганцев, которые могли больше всего пострадать от рук новой власти Афганистана. Проще говоря, с помощью переноса встречи с Зеленским на два дня Байден сможет хоть немного заретушировать последствия неоптимальных решений администрации на международной арене.

Что касается интересов Украины, то подобный перенос встречи также отчасти может дать определенные, пусть и небольшие, преимущества. Поскольку Зеленский будет вынужден на день дольше находиться в Вашингтоне (потому что остальные его встречи, вероятно, уже не удастся "переиграть") американская сторона, осознавая собственную вину в подобной ситуации, скорее всего, поможет организовать какие-то дополнительные контакты и переговоры для украинской делегации. Хотя бы и в солнечной Калифорнии, где Зеленский собирался встречаться с руководством ІТ-гигантов.

Более того, риторика успешной военной помощи Украине, которую, скорее всего, будет использовать Байден, может подтолкнуть администрацию действующего президента США к каким-то дополнительным бонусам в этой сфере для "более удобных", чем Афганистан союзников.

При этом как в сфере обороны и сотрудничества в области ВПК, так и в вопросах энергетической безопасности, связанных с запуском "Северного потока — 2". Таким образом фактическое поражение США в Афганистане и потребность действующего хозяина Белого дома в срочной дипломатической победе дают Владимиру Зеленскому шанс достичь от своего визита большего, чем это было запланировано изначально.

Тарас Паньо