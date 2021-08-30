В Украине разоблачили чиновников, которые присваивали пенсии

СБУ остановила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий в Харьковской области. Чиновники "выплачивали" пенсии гражданам, проживающим в ОРДЛО, хотя на самом деле все средства оседали в карманах злоумышленников. По предварительным оценкам, ущерб государства от незаконных социальных выплат составляет почти 5 млн грн, сообщает СБУ.

Следствие установило, что к сделкам с государственными средствами причастны должностные лица пенсионного фонда и банка.

Злоумышленники, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных. В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

По информации СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным выводам специалистов, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незаконно оформлены банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные сделки с социальными выплатами. Двум участникам сделки сообщено о подозрении.