Межбанк: котировки доллара устремились вниз

В понедельник, несмотря на то, что число желающих купить валюту периодически превышало число продавцов, котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ устремились вниз.

В ситуацию вмешался Национальный банк, которого о помощи попросили крупные госкомпании. Он сначала вышел с интервенцией на покупку по цене 26,89 гривен, купил 5 млн долларов, а затем установил еще один крупный ордер на покупку на уровне 26,85 гривен. Второе появление регулятора напугало спекулянтов и подтолкнуло к более активным действиям выжидавших покупателей. В итоге торговля сконцентрировалась в узком диапазоне 26,85-26,87 гривен.

Наличный валютный рынок оперативно отреагировал на изменение тренда и тоже начал переписывать ценники в сторону снижения. Утром наличного «американца» в столице продавали по 27,03-27,05 гривен, а к концу обеденного перерыва доллар подешевел на 8 копеек – до 26,95-26,97 гривен.

Евро на FOREX сегодня торгуется в узком 18-пунктовом диапазоне 1,1790-1,1808 доллара после резкого скачка в прошлую пятницу. Наличный евро подешевел вслед за долларом: утром киевские обменные пункты продавали его по 31,75 гривен, а к концу обеденного перерыва – уже по 31,67-31,68 гривен.

Российский рубль в первой половине дня понедельника торгуется в диапазоне 73,35-73,65 рубля за доллар. Наличный рубль подорожал буквально на 1 копейку: сегодня его продают в основном по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.