Выяснилось, когда откроют новый участок Большой кольцевой

Власти столицы приложат все усилия, чтобы до конца этого года открыть автосообщение по новому участку Большой кольцевой дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и транспортную развязку на улице Богатырской, сообщает УНИАН.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по строительству объекта, сообщает пресс-служба городского головы.

"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице. Представьте, только за сутки в Киев въезжает в 50 тыс. грузовых авто. Что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе. И большая часть этого транспорта - транзитная" , - подчеркнул Кличко.

В планах - достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него.

Также на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорт.