Google разрабатывает программу для бегунов с нарушением зрения

Компания Google Japan заявила о начале разработки новой технологии, которая будет помогать бегунам с нарушением зрения во время пробежки. Приложение будет самостоятельно анализировать положение своего владельца, сообщает РБК-Украина.

Компания разрабатывает приложение-анализатор, которое будет облегчать пробежки бегунам, имеющим определенные недостатки зрения.

Как будет работать технология?

Бегун прикрепляет к животу смартфон, в котором установлено специальное приложение;

Благодаря камерам мобильного телефона искусственный интеллект самостоятельно будет анализировать изображение и положение владельца относительно его маршрута;

Если бегун находится на правильном пути - смартфон будет издавать мягкий звук. Иначе он будет сообщать об этом более громким сигналом.

Автор: Сергей Пышкин