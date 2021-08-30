Кабмин планирует выставить на продажу "Турбоатом" с "Электротяжмашем"

Кабинет министров Украины внес АО "Турбоатом", более 75,22% акций которого принадлежит государству, в перечень объектов большой приватизации, при этом одобрив присоединение к нему АО "Завод "Электротяжмаш" (оба – Харьков) после завершения корпоратизации госпредприятия, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно распоряжению правительства №1005-р от 26 августа 2021 года, Фонду госимущества (ФГИ) поручено провести комплекс мер и процедур, связанных с присоединением АО "Электротяжмаш" к АО "Турбоатом".

Как сообщалось, правительство Украины в январе 2019 года исключило "Турбоатом" из перечня объектов большой приватизации.

В свою очередь ФГИ в плане приватизации на 2021 год планировал продажу на аукционе единого имущественного комплекса ГП "Завод "Электротяжмаш".

Однако 26 августа собрание акционеров АО "Турбоатом" одобрило присоединение к нему "Электротяжмаша" по инициативе ФГИ, и 28 сентября акционеры планируют утвердить передаточный акт, а также условия конвертации акций АО "Электротяжмаш" в акции "Турбоатома" и принять решение о выпуске акций с целью такой конвертации.

Предприятия являются партнерами по производственной цепочке.

Находящийся последние годы в сложном финансовом состоянии "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Завод в 2020 году нарастил чистый убыток в 5,8 раза к 2019 году – до 451 млн грн, чистый доход сократился в 2,3 раза – до 821,8 млн грн.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Как сообщалось, "Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн), чистый доход сократился почти вдвое – до 1 млрд 466 млн грн.

По состоянию на второй квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).

Уставный капитал АО – 105,62 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.