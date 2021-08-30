Еще в одном российском модуле МКС появились трещины

При обследовании российского сегмента Международной космической станции (МКС) еще в одном модуле - "Заря" - обнаружились новые несквозные трещины, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает российское издание "Настоящее время". Он опасается, что со временем трещины начнут расползаться.

По словам Соловьева, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор. В основном это касается герметичности корпуса и сложных вычислительных средств, которые выработали свой ресурс.

"На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят" , - сказал генеральный конструктор.

"В конце июля состоялось заседание президиума научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан" , - отметил Соловьев.

Ранее эксперт спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.