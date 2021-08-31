Рост цен обрушил планы Европы на стабильность

Инфляция в Германии подскочила до рекордного уровня с 2008 года. Как утверждает Bloomberg, потребительские цены в стране выросли на 3,4 процента в августе. Этот показатель сильно превышает плановые два процента, установленные Европейским центральным банком для еврозоны, сообщает Лента.Ру.

Инфляция в Испании тоже достигла максимума и составила 3,3 процента. Планы на стабильность цен были нарушены скачком стоимости энергии и проблемами с поставками.

До сих пор политики утверждали, что нынешний рост инфляции — временный. Однако сокращение поставок побуждает все больше и больше компаний повышать стоимость товаров и услуг, и эта тенденция может привести к постоянному росту цен.

Вместе с тем рост стоимости импортных товаров в Германии составил 15 процентов в годовом выражении. Это самый высокий показатель за четыре десятилетия. При активно растущих ценах на импорт предприятиям становится тяжелее обеспечивать поставки сырья. Инфляционные ожидания в зоне евро тоже достигли рекордного уровня в таких индустриях, как промышленность, торговля и строительство.

Рост цен на товары по большей части обусловлен перебоями в цепочках поставок, вызванных многочисленными локдаунами и ограничениями на передвижение из-за коронавируса. Стоимость продуктов повышается по всему миру, а продавцы жалуются на пустые полки. Другой важный фактор, вызвавший столь сильную инфляцию в Европе, — растущие цены на энергию. Стоимость фьючерсов на электричество достигла исторического максимума этой зимой. Причиной такого резкого скачка стало сокращение поставок газа из России.