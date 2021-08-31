В РФ отреагировали на отказ украинского паралимпийца от снимка с россиянами
Серебряный призер Паралимпиады из Украины Игорь Цветов мог отказаться от традиционного фотографирования с завоевавшими золото и бронзу россиянами из-за коронавирусных ограничений, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).
Россиянин Дмитрий Сафронов 30 августа с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации). Во время церемонии награждения прибежавший вторым Цветов отказался от традиционной общей фотографии с участием призеров.
"Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян вышли на пьедестал почета и получили заслуженные награды. На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования", - сказали в пресс-службе.