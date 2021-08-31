В РФ отреагировали на отказ украинского паралимпийца от снимка с россиянами

Серебряный призер Паралимпиады из Украины Игорь Цветов мог отказаться от традиционного фотографирования с завоевавшими золото и бронзу россиянами из-за коронавирусных ограничений, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом российскому государственному агентству ТАСС заявили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Россиянин Дмитрий Сафронов 30 августа с мировым рекордом (11,39 секунды) стал лучшим в беге на 100 м в классе Т35 (нарушения координации). Во время церемонии награждения прибежавший вторым Цветов отказался от традиционной общей фотографии с участием призеров.