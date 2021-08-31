Пресс-секретарь Навального покинула РФ

Пресс-секретарь российского политзаключенного Алексея Навального Кира Ярмыш покинула РФ. Информацию о ее отъезде российскому «Интерфаксу» 30 августа подтвердили два источника. Один из них уточнил, что Ярмыш уехала в Хельсинки, сообщает Зеркало недели.

16 августа Кире Ярмыш вынесли приговор: Преображенский районный суд Москвы дал ей полтора года ограничения свободы по так называемому «санитарному делу».

27 августа защита подала апелляционную жалобу. Не дожидаясь ее рассмотрения, Ярмыш пересекла границу, пока приговор не вступил в силу. Среди прочего, он предусматривает запрет покидать пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях.

«Санитарное дело» открыли в январе 2021 года. 10 человек обвинили в том, что они в социальных сетях призывали людей выходить на акции в поддержку Навального, тем самым подстрекая их к нарушению карантина и подвергая риску заразиться коронавирусом.