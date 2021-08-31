Несколько банков в Украине могут закрыться в ближайший год

Новый банкопад Украине не грозит, но рынок вполне могут покинуть несколько финансовых учреждений уже в ближайший год. Такое мнение высказал председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек, сообщает UBR.

"Я не могу исключить, что в ближайший год банковский рынок покинут еще несколько участников. Однако называть это банкопадом нельзя. Во-первых, речь может идти о двух-трех финучреждениях, что категорически не подходит под термин "тенденции". Во-вторых, нужно понимать суть и причины каждого кейса" , – говорит банкир.

На его взгляд, главная причина случаев банкротства и признания банков проблемными сейчас связана с потерей интереса инвесторов к банковскому активу. Как в части докапитализации, в том числе в ответ на растущие требования регулятора, так и в части управления.

"Банковский бизнес очень непростой, он требует бизнес-модели, внимания, ресурсов, постоянной работы. Особенно сейчас, когда отношение потребителя к финансовым услугам быстро меняется. Если не двигаться вперед на агрессивном конкурентном рынке, постепенно актив будет превращаться в пассив. На этом этапе акционеры обычно и приходят к выводу, что проект следует либо продать, либо свернуть" , – отмечает Иван Свитек.

Покупателей на украинские банки сейчас практически нет, добавляет он. На самом деле их крайне мало и на глобальном рынке.

Классический банк сейчас может заинтересовать инвестора скорее как платформа для запуска новых инновационных форматов финансовых услуг, чем как отдельный бизнес. И это является основной причиной сегодняшних и возможных будущих уходов с рынка.