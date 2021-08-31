Что ожидается на валютном рынке во вторник

Сегодня – последний день августа. Большинство участников торгов уже провело запланированные операции: экспортеры продали валюту, импортеры – купили и оплатили контракты. Следовательно, их активность будет ниже, чем вчера.

В районе обеда банки начнут выравнивать свои валютные позиции, покупая и продавая валюту, поэтому много операций будет, начиная с 12:00. Направление внутридневного тренда будет определяться тем, закончили ли вчера госкомпании продажу валюты или продолжат продавать ее и сегодня. В любом случае Национальный банк не позволит гривне чересчур укрепиться и оперативно выйдет на рынок с интервенцией при возникновении дисбаланса между спросом и предложением.

Сегодня после небольшой паузы Министерство финансов вновь проводит аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма. Интерес иностранных инвесторов к ним в последнее время существенно упал, поэтому вряд ли мы увидим крупные продажи валюты для покупки украинских ценных бумаг.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,80/26,87 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в понедельник подешевел на 12 копеек: утром его продавали по 27,02-27,03 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,90-26,92 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,90 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если снижение на межбанке продолжится, то к вечеру доллар в Киеве будут продавать дешевле 26,90 гривен.

Евро на рынке FOREX в понедельник попытался продолжить рост, начавшийся в прошлую пятницу после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, но смог подняться лишь до 1,1808 доллара, после чего под давлением продаж опустился до 1,1782 доллара. Сегодня утром рост евро продолжился до отметки 1,1823 доллара. Наличный евро в понедельник подешевел синхронно с наличным долларом: утром киевские обменники продавали его по 31,75 гривен, к обеду – уже по 31,67-31,68 гривен, а вечером ценник опустили до 31,64-31,65 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,65-31,68 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в понедельник двигался между уровнями 73,35 и 73,70 рублей за доллар. Утром вторника он вновь вернулся к уровню 73,35 рублей за доллар. Наличный рубль в понедельник подорожал до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене; дальше все будет зависеть от того, продолжит ли гривна падение ко всем валютам. В этом случае может вырасти цена и на наличный рубль.