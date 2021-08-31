Сборная Украины прилетела в Казахстан и начала подготовку к матчу

Сборная Украины прибыла в Казахстан на матч квалификации ЧМ-2022 против местной национальной команды. В столицу Казахстана прибыло 24 игрока, тренерский штаб и персонал сборной, сообщает 24 Канал.

Игроки сборной Украины испытали искусственный газон, на котором состоится матч. В занятии приняли участие 15 полевых игроков и трое вратарей. Степаненко и Кривцов ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

В отеле к команде присоединились 4 новых игроков – Роман Яремчук, Александр Зубков, Игорь Харатин и дебютант Тарас Качараба. Позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Резник, Денис Бойко.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Евгений Макаренко.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.