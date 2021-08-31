Елена Зеленская в элегантном голубом наряде приехала в США

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Вашингтон (США) в рамках рабочего визита по приглашению Джо Байдена. Для поездки супруга президента выбрала элегантный костюм голубого оттенка, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото первая леди опубликовала на странице в Instagram. Жена президента Украины для выхода в свет выбрала костюм, состоящий из укороченных брюк и длинного пиджака голубого цвета. Также она дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками.

Свой лук Зеленская завершила аксессуарами, нежным дневным макияжем и аккуратной прической в виде собранных волос.

Зеленская в стильном голубом костюме. Источник: instagram.com/zelenskiy_official