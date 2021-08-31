Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет

Международные резервы Национального банка увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов. Это сумма с учетом полученных от Международного валютного фонда средств по результатам распределения СПЗ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Как отметил Данилишин, "это позволило добиться 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерию МВФ".

Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет. Больший размер был на 1 мая 2012 года - 31,661 млрд долларов.

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Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

Размер международных резервов Украины в течение июля 2021 года вырос на 593 млн долларов (на 2,1%). На 1 августа размер резервов составил 28,951 млрд долларов.

Автор: Александр Белоус