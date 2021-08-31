Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет

Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет
Фото: Курс Украины

Международные резервы Национального банка увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов. Это сумма с учетом полученных от Международного валютного фонда средств по результатам распределения СПЗ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

Как отметил Данилишин, "это позволило добиться 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерию МВФ".

Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет. Больший размер был на 1 мая 2012 года - 31,661 млрд долларов.

Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет благодаря деньгам от МВФ
bank.gov.ua

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

Размер международных резервов Украины в течение июля 2021 года вырос на 593 млн долларов (на 2,1%). На 1 августа размер резервов составил 28,951 млрд долларов.

Автор: Александр Белоус

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