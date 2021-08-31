Разумков надеется, что Трухин прокомментирует скандальное ДТП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Трухин вскоре расскажет о своем вероятном участии в ДТП, произошедшего 23 августа в Киевской области, сообщает Укринформ.

Об этом спикер сказал на брифинге, который состоялся у здания парламента.

"Вопрос даже не в ДТП, потому что мы все люди и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать ...

Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу. Человек должен выйти и сама рассказать, что произошло, а что нет, чтобы мы не занимались домыслами, что соответствует, а что нет. Так будет правильно сделать. Надеюсь, что коллега на это пойдет" , - сказал Разумков.

Он отметил, что лично приложит максимум усилий для того, чтобы никто не оказывал давление на правоохранителей во время расследования этого дела.

Кроме этого, спикер прокомментировал ситуацию по удалению информации о ДТП некоторыми средствами массовой информации. Он считает, что представители таких СМИ должны предоставить показания правоохранительным органам о причинах удаления.