Доставка еды: как определить качество и что делать с испорченным заказом

Обращайте внимание на внешний вид курьера, он должен быть в маске. Упаковка должна быть без повреждений и подтеков. В качественной доставке еды обязательно укажут отклонения в весе заказанного блюда, сообщает Сегодня.

Вкусную еду можно готовить дома, а можно заказать, когда времени немного. Во времена карантина доставка стала повседневным помощником для многих украинцев. Однако с увеличением спроса качество услуги начало падать. Подгнивший салат, холодная пицца, засохший десерт – с такой неприятностью наверняка многие из нас сталкивались.

Как проверить качество доставленной вам еды и что делать, если она оказалась непригодной к употреблению?

На что нужно обращать внимание, когда вам привезли еду по доставке

Обратить внимание на внешний вид курьера. Он должен быть опрятным, обязательно с защитной маской и перчатками. Внимательно изучить упаковку заказанного – она ​​должна быть целостной, без подтеков и повреждений. Важна температура доставленной еды. Горячие блюда должны быть не ниже 45-ти градусов, допустимый минимум – 40 градусов. Холодные же блюда – до 16 градусов, максимум – 18. Вес блюда. Он должен соответствовать указанному в заказе, там же должны отметить допустимые отклонения.

Что делать, если доставленная еда некачественная

Если вы видите, что поврежден пакет, то сразу отказывайтесь от заказа и говорите, что вы не принимаете эту доставку. Вы можете пожаловаться в ресторан, где делали доставку. Они должны привезти вам новый.

А вот если вы уже заплатили и только потом заметили испорченный заказ – сфотографируйте блюдо и свяжитесь с администрацией ресторана. Ведь репутация сейчас значит много.