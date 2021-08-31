Межбанк штормит в последний день месяца

В последний день августа на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается очень динамичная торговля.

Котировки уже несколько раз изменяли направление движения, переходя от роста к снижению, а затем опять к росту. Необходимость урегулировать к концу месяца свою валютную позицию вынудило многие банки выйти после обеда с покупкой валюты, что спровоцировало общий рост котировок. К моменту написания статьи ценник на покупку покупатели уже подняли до 26,935 гривен; продавцы отреагировали ростом ценника до 26,945 гривен. Национальный банк, активно скупавший валюту вчера, сегодня решил предоставить рынку возможность самостоятельно урегулировать себя, и пока в ход торгов не вмешивается.

Наличный валютный рынок сегодня также штормит. Утром киевские обменные пункты продавали доллар по 26,89-26,90 гривен, а к концу обеденного перерыва ценник подняли до 26,96-26,97 гривен. При этом спрос на наличного «американца» присутствует.

Евро на FOREX сегодня вновь растет по отношению к американскому доллару и уже поднялся до отметки 1,1843 доллара. На 10 копеек за полдня подорожал и наличный евро: утром его продавали по 31,68-31,70 гривен, а в обед – уже по 31,78-31,80 гривен. Рост на FOREX наложился на рост цены наличного доллара, и это поддерживает спрос на наличную евровалюту.

Российский рубль вновь пытается вырасти по отношению к доллару. К обеду он достиг отметки 73,20 рубля за доллар – и вновь попал под волну продаж. Чем ближе рубль к уровню 73 рубля, тем сильней его продают. Наличный рубль в столице продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей, причем предложений по 3,65 гривны больше, чем остальных.