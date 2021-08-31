В Израиле зафиксировали рекорд заражений коронавирусом

Израильские медики зафиксировали за сутки почти 11 тысяч случаев заражений коронавирусом, что стало новым рекордом для этой ближневосточной страны с девятимиллионным населением, сообщает Deutsche Welle.

В Израиле зафиксировано новое максимальное число заражений коронавирусом с начала пандемии в течение суток. Как сообщило во вторник, 31 августа, министерство здравоохранения Израиля, в течение прошедших суток было зарегистрировано почти 11 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

До сих пор наибольшее количество случаев было зарегистрировано в середине января - около 10,1 тысячи случаев. Однако тогда проводилось значительно меньше тестов на наличие коронавируса. Всего с начала пандемии в этой ближневосточной стране с населением более 9 миллионов человек было зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в понедельник общее число связанных с коронавирусом смертей в Израиле превысило отметку в семь тысяч.