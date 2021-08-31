Украина получила почти 19 млн доз вакцин

В Украину по состоянию на 31 августа поступило почти 19 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщает Корреспондент.

"Уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19 получила Украина от начала вакцинальной кампании", - говорится в сообщении.

Так, больше всего в страну прибыло вакцин CoronaVac - 8,2 млн доз, далее идут AstraZeneca - 4,8 млн доз, Pfizer - 4 млн доз и Moderna - 2 млн доз.

При этом почти половину вакцин уже использовали. По последним данным в Украине сделано 9 082 122 прививок, в том числе более 150 тысяч за минувшие сутки.

На выходных стало известно, что Украина расторгает контракт с производителем индийских вакцин. Serum Institute не выполнил свои обязательства по контракту относительно поставок более 11 млн доз вакцин Ковишилд и Новавакс. После расторжения контракта уплаченные по нему средства будут возвращены.